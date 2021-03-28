В Ленобласть поступило около 15 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что 28 марта, в Ленинградскую область поступило около 15 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Ленинградская область приняла еще одну партию вакцины «Спутник V» в размере 14,9 тыс. комплектов», — сообщается в сообщении ведомства.

Пресс-служба комитета по здравоохранению Ленобласти сообщила, что в начале месяца, 2 марта, в регионе оставалось меньше 1 тыс. доз вакцины от коронавируса. Также стоит отметить, что в этот же день в область поступило 4,4 тыс. доз препаратов, а 24 марта — еще 118 тыс.