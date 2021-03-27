За последние сутки в Петербурге выявили 749 новых случаев заболевания «ковидом»

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусной инфекцией заразилось 749 человек. В Ленинградской области выявили 105 новых случаев заболевания «ковидом».

Жертвами коронавируса в Северной столице стали 32 петербуржца. Справиться с болезнью смогли 1192 пациента.

Петербург до сих пор находится на втором месте по суточным заболеваниям в стране. На первом месте находится Москва (1551 человек), на третьем — Московская область (586 граждан).

Во всей стране за последние сутки выявили 8 тысяч 885 случаев инфицирования коронавирусом.