В Петербург завезли еще более 53 тыс. доз вакцины от «ковида»

В субботу, 27 марта, в Санкт-Петербург завезли новую партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Пресс-служба городской администрации сообщает, что сегодня в Петербург завезли 53 600 доз препарата.

За эту неделю эту уже третий завоз вакцины в город. Первая партия приехала во вторник, 23 марта — 39 тысяч 200 доз вакцины, вторая партия в пятницу, 26 марта — 9 тысяч доз. За всю неделю в Северную столицу завезли 101 800 штук вакцины от коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге снизился на 14% и почти приблизился к плато.