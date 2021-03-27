В Петербург поступило более 9 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Петербурге продолжают пополнять запасы препарата «Спутник V». Новая партия прибыла в город 26 марта, в пятницу. Это уже третья партия вакцины, поэтому она небольшая – 9 тысяч доз. Об этом сообщают в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

За выходные дни препарат распространится по прививочным пунктам. Предыдущие партии оперативно были развезены по пунктам вакцинации. Последняя из них поступила в город 24 марта в количестве 39,2 тысяч доз.

Напомним, в начале марта горожане забили тревогу, так как запас лекарств подходил к концу, а местами наблюдался дефицит препаратов.