В Санкт-Петербурге обследовали более 11000 горожан на наличие COVID-19

В Санкт-Петербурге, в Единую информационно-справочную службу по короткому номеру “122” поступили обращения 4 136 граждан с вопросами на тему коронавирусной инфекции.

Также с пятого октября прошлого, 2020 года на Интернет портале #мывместе было зарегистрировано 1 439 волонтеров Санкт-Петербурга, 1 151 петербуржец прошли обучение и аккредитацию.

Волонтерами было обработано и выполнено более 6 280 заявок. С октября прошлого 2020 года и по сегодняшний день гуманитарная помощь была оказана 191 503 горожан Санкт-Петербурга.