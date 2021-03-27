В Санкт-Петербурге уровень заболеваемость COVID-19 снизился на 14%

Эксперты сообщают, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией дошло почти до уровня плато. Об том проинформировали вчера, 26 марта, в пятницу, в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

В то время, как в Петербурге специалисты отмечают положительную тенденцию по коронавирусу, местные власти города отмечают, что на Петербург может обрушиться третья волна инфекции.

Также эксперты напоминают о необходимости вакцинации, чтобы у местных жителей города выработался коллективный иммунитет.

На данный момент привились от коронавирусной инфекции порядка 347 000 граждан. Из этого количества людей полностью прошли два этапа вакцинации около 263 500 петербуржцев.