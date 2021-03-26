Более 21 тысячи петербуржцев обследовались на наличие коронавируса за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 21 025 тестирований на наличие инфекции вируса COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу за распространением коронавируса по Петербургу.

Кроме того, в городе продолжают работать волонтерские организации, помогающие петербуржцам справиться в период пандемии коронавируса. Так, за минувшие сутки по номеру телефона «122» 14 180 петербуржцев обратились в Единую региональную информационно-справочную службу. Здесь можно получить ответы на вопросы, связанные с вирусом COVID-19.

Также известно, что с октября 2020 года почти 194 тысячи жителей Петербурга получили гуманитарную помощь от волонтеров портала #мывместе.