В Петербурге напоминают о надвигающейся третьей волне коронавируса и необходимости вакцинироваться

Администрация Петербурга обсуждает варианты развития событий в связи с неизбежным наступлением новой вспышки заболеваемости коронавирусом в городе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению по Петербургу Андрей Сарана отметил, что третья волна заболеваемости точно придет. По его словам, произойти это может уже в мае. Решением проблемы может стать лишь активная вакцинация петербуржцев.

При этом в Смольном и в Минздраве получились разные цифры, касающиеся необходимого количества привитых от «ковида» горожан. Так, в Министерстве здравоохранения говорят о необходимом для избежания массовой вспышки заболеваемости привить не менее 2 млн горожан, а в Смольном заявляют о необходимости вакцинировать более 1 млн человек.