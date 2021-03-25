За минувшую неделю почти 140 тысяч петербуржцев проверились на наличие «ковида»

В Петербурге за прошедшую неделю было сдано более 138 тысяч тестов на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что показатель за неделю превысил данные за позапрошлую неделю на 18,2%. Кроме того, за этот период более 24 тысячи петербуржцев обратились по телефону «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с вирусом COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о заявлении Министерства здравоохранения о необходимости привить от вируса COVID-19 более 2 миллионов петербуржцев.