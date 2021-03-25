Минздрав призвал петербуржцев привиться от «ковида»

В Петербурге планируют привить более 2 миллионов горожан. Соответствующее поручение администрация города получила от Министерства здравоохранения. Об этом сообщил Андрей Сарана, заместитель главы комитета по здравоохранению Петербурга.

В Смольном считают подобные цифры завышенными. Согласно прогнозам городского комитета по здравоохранению, необходимо привить около 1,2 млн горожан. Такие данные приводит Евгения Шляхто, руководитель Межведомственной рабочей группы.

На данный момент в Петербурге выполнено 28% от заявленных цифр. В городе более 336 тысяч человек привились от вируса COVID-19.