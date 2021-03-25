В Петербурге продлили ограничения для ночных увеселительных заведений

Администрация Петербурга приняла решение продлить действующие в городе коронавирусные ограничения до 30 апреля. При этом некоторые из ограничений будут ослаблены. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, под ограничениями остались публичные собрания, работа ночных кальянных и клубов. Однако с 24 марта появились послабления в количестве разрешенных людей на торжественной регистрации брака в ЗАГСе, а также на проведение спортивных, культурных, досуговых и торжественных мероприятий. Количество разрешенных человек увеличилось до 40 человек и до 75 человек соответственно.

Ограничения также продолжают действовать в общественном транспорте Петербурга.