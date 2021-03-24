Число ежедневных коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на 6%

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, несмотря на плохую динамику, начинает стабилизироваться. Это подтверждается снижением числа госпитализированных «ковидных» больных за сутки. На данный момент среднее число госпитализаций за сутки не превышает 300 человек.

Однако среди больных, находящихся на медицинской койке, около 27% — это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, около 70% — в среднетяжелом состоянии, и 3% — в легком состоянии. Такие данные привел первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Кроме того, глава комитета добавил, что сейчас на ИВЛ находится 209 жителей Северной столицы.