Ситуация с коронавирусом в Петербурге перестала сильно меняться

В последнее время ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге оставляет желать лучшего. В городе не наблюдается никакой положительной динамики. Число новых заболевших ни возрастает, ни убывает.

Похожая ситуация и во всей стране. За прошедшие сутки в Северной столице количество инфицированных достигло 865 человек. Днем ранее этот показатель был равен 881. В итоге уровень заболеваемости в городе на Неве сильно не меняется.

За последние 24 часа в Петербурге жертвами коронавируса стали 35 человек. Днем ранее — 37 петербуржцев. Такая же ситуация по смертности и во всей России. За последние сутки в стране скончалось 371 человек.