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Первую дозу вакцины получили уже 332 тыс. петербуржцев

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© Фото: baltphoto.ru

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Оба компонента препарата ввели уже 245 тыс. жителям Петербурга.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, в среду, 24 марта, сообщил, что в Северной столице уже 332 тысячи человек получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Отмечается, что оба компонента препарата введено 245 тысячам петербуржцев. За все время в Петербург поступило 403 тысячи 242 дозы вакцины. В настоящее время в городе находится 129 пунктов вакцинации, из которых 107 расположены на базе поликлиник. Кроме того, работают 17 выездных прививочных бригад.

Напомним, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно через Единую информационную службу «122» или через портал «Госуслуги».

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