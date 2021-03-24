В Петербурге коронавирусные ограничения продлены до 30 апреля

В Северной столице продлили некоторые противоэпидемиологические ограничения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. При этом некоторые уже действующие ограничения будут смягчены, а некоторые продолжат действовать до осени. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Изменения внесли в постановление правительства от 13 марта 2020 года. Согласно изменения, общие ограничительные меры продлены в городе до 30 апреля. Однако с 25 марта можно будет приглашать на регистрацию брака до 40 человек, а на спортивных, культурных, выставочных и досуговых мероприятиях смогут собираться до 75 человек.

«Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля», —отмечают в администрация Петербурга.