В Петербург поступила крупная партия "Спутника-V"

В Северную столицу поступила новая крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В город было поставлено 39 200 доз.

В администрации города сообщили, что вакцину доставляют в пункты вакцинации. Напомним, два дня назад в Петербург доставили 15 500 доз «Спутника-V». За весь период пандемии коронавируса в город привезли 364 042 комплекта вакцины.

Номер для записи на вакцинацию – 122.

Сообщается, что в Петербурге возможен рост заболеваемости коронавируса, о чем свидетельствует затяжной характер второй волны пандемии.