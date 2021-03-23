Более 132 тыс. петербуржцев получили бесплатные лекарства от коронавируса

Жители Санкт-Петербурга продолжают болеть и заражаться коронавирусной инфекцией. Тем, кто проходит лечение дома, доставляют бесплатные лекарства для борьбы с «ковидом». Лекарственные препараты для лечения коронавируса получили более 132 петербуржцев. В пресс-службе Смольного сообщили, что на эти цели было выделено более 1 млрд рублей.

«Сегодня бесплатную лекарственную терапию получают 12,2 тыс. амбулаторных пациентов, в том числе 428 человек, выписанных из стационаров. Завершили лечение 132 235 человек", — заявили в ведомстве.

Из федерального бюджета на обеспечение лечения от Covid-19 стационарных больных, было выделено около 838,5 млн рублей, из резервного фонда городского правительства на эти цели более 321 млн рублей.