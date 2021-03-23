Беглов заявил о повышении риска заражения «ковидом» в городе

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что в Северной столице повысился риск заражения коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в понедельник, 22 марта, в ходе своего традиционного радиообращения.

Также глава города отметил, что вирус никуда не ушел, а риски заболеть коронавирусной инфекцией, особенно весной, сильно увеличиваются.

Кроме того, Беглов напомнил, что для того, чтобы снизить риски заболеть «ковидом» необходимо будет привиться вакциной «Спутник V». К тому же, необходимо соблюдать личную гигиену, а также социальную дистанцию в общественных местах.