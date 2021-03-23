За минувшие сутки более 12 тысяч петербуржцев проверились на наличие коронавируса

В Петербурге за прошедшие сутки на наличие вируса COVID-19 обследовалось максимальное за последнюю неделю количество человек. С 22 по 23 марта было сделано 12 150 тестов на «ковид». Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу за распространением коронавируса по Петербургу.

Кроме того, в городе продолжают работать волонтерские организации и Единая информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки с вопросами о «ковиде» по номеру «122» обратились 24 260 петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса и чувствует себя хорошо.