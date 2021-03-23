За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Петербурге заметно ухудшилась

Минувшая неделя показала замедление темпов снижения распространения коронавирусной инфекции. За этот период количество инфицирований вирусом COVID-19 выросло на 3,27%. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению «ковида».

На прошлой неделе к врачам с симптомами коронавируса обратились 6 026 пациентов, а неделей ранее обращений было 5 835. Кроме того, возросло и количество смертей от коронавируса. За неделю прирост летальных случаев достиг 8,72%.

«При этом общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 за последние две недели снизилось на 12,9 процента. В целом тенденция к снижению распространения инфекции сохраняется, но темпы замедлились», – отмечают в ведомстве.