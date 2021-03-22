Александр Беглов завершил полный цикл вакцинации

Александр Беглов сообщил, что завершил полный цикл вакцинации от инфекции коронавируса. В понедельник, 22 марта, губернатору Петербургу, ввели второй компонент вакцины «Спутник V».

Градоначальник отмечает, что чувствует себя прекрасно.

«Сегодня привился вторым компонентом вакцины. Чувствую себя хорошо, так же, как и после первой инъекции», - отметил Беглов.

Первым компонентом губернатор города на Неве привился 1 марта. Тогда он отмечал, что никаких побочных эффектов не наблюдает. Беглов продолжает призывать петербуржцев вакцинироваться и добиться коллективного иммунитета к вирусу COVID-19.