Смольный предостерегает петербуржцев, напоминая о начавшейся в Финляндии третьей волне коронавируса

В Петербурге рост распространяемости коронавируса среди населения продолжает снижаться. За минувшую неделю в городе наблюдается уменьшение количества инфицированных на 38,25%. При этом в администрации Северной столице напоминают, что следует ждать новую волну заболеваемости.

Причиной нового всплеска заболеваемости может стать затянувшаяся вторая волна, которая в Петербурге то идет на спад, то снова возрастает. Кроме того, в Европе и в соседней Финляндии уже началась третья волна вируса COVID-19.

В связи с этим единственно возможным вариантом остановить распространение болезни является вакцинация. Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы более 70% петербуржцев привились от «ковида».