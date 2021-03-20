В Петербурге осталось около 6 тысяч коронавирусных коек

Пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает, что в Северной столице, к 20 марта, в больницах осталось всего 6,2 тысячи коронавирусных коек. Из них свободных — 1,7 тысяч, что составляет 28,1% от общего числа мест. Помощь коронавирусным больным оказывается в 17 стационарах, из которых 2 детские.

В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге, стало возможным сократить количество коек-мест для «ковидных» больных. Кроме того, число коронавирусных больных постепенно снижается и за последние сутки достигло отметки в 899 инфицированных.