В Санкт-Петербурге за сутки более 24 тысяч человек обследовали на коронавирус

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки обследовали на наличие коронавирусной инфекции 24 330 горожан.

В Смольном проинформировали, что в городе специалисты обработали 11396 вызовов по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, которые связаны с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что недавно в Санкт-Петербург пришла новая партия доз прививки от коронавирусной инфекцией, в город поступило 15,3 тысячи доз препарата "Спутник V".