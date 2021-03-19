Врачи рассказали о неожиданно серьезных последствиях бессимптомного коронавируса у детей

По словам главного врача Первой детской городской больницы Елены Плотниковой, в прошлом году многие дети были госпитализированы с симптомами, которые первое время объясняли другими заболеваниями.

У детей наблюдались поражения органов кровотечения сердечно-сосудистой и нервной системы, ЖКТ. Маленьких пациентов мучали судороги и сильные боли в животе, результаты анализа крови свидетельствовали о серьезных нарушениях. При этом у пациентов отсутствовали хронические патологии. ПРЦ-тесты показывали отрицательный результат.

В последствии выяснилось, что дети перенесли коронавирус, при этом болезнь протекала без симптомов. Осложнения у детей могут проявляться через месяц или даже полгода после выздоровления.