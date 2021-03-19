В больницах Петербурга на ИВЛ находится 200 пациентов

В Северной столице средний показатель прироста заболевших коронавирусом пациентов держится на одном уровне несколько недель. Кроме того, в больницах Петербурга по-прежнему остается 200 пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Всего в городе тяжелой формой вируса COVID-19 болеют 27% от общего числа заразившихся коронавирусом петербуржцев. Согласно данным, за прошедшую неделю наблюдается рост заболеваемости «ковидом», а также растет и число госпитализаций. При этом количество активно больных вирусом постепенно снижается.