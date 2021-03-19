Долгожданная партия «Спутника V» поступит в петербургские больницы на выходных

В Петербург на ближайших выходных поступит долгожданная партия вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V» не поступал в городские больницы с 22 февраля 2021 года. Однако на выходных в город придет лишь небольшая партия.

После маленькой партии в медицинские учреждения города поступят еще две крупные партии. Однако администрация Петербурга заставила горожан волноваться, когда в пунктах вакцинации заметили дефицит первого компонента препарата.

В городе за весь период вакцинирования прививку сделали 319 463 петербуржца. Полный цикл вакцинации завершили уже 217 626 человек.