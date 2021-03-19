За последние сутки тест на Covid-19 сдали более 24 тысяч петербуржцев

За последние сутки в Санкт-Петербурге на наличие коронавирусной инфекции было проверено 24 тысячи 315 человек. Такие данные приводит оперативный штаб Петербурга по борьбе с коронавирусом, на утро, 19 марта.

В Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 112, по вопросам коронавирусной инфекции обратилось 13 тысяч 433 петербуржца.

Кроме того, в городе продолжают трудиться волонтеры, количество которых уже достигло 1151 человека. За прошедшие 24 часа они доставили гуманитарную помощь 6215 нуждающимся петербуржцам. За все время, активисты смогли помочь 191 тысячи 503 жителям Северной столицы.