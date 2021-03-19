Рестораторы Петербурга требуют снять некоторые антиковидные ограничения

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге начинает стабилизироваться, и в последнее время суточная заболеваемость в городе не превышает тысячи случаев. В связи с этим, экспертные советы по общественному питанию и розничной торговле при правительстве Петербурга давно уже обсуждают снятие некоторых антикоронавирусных ограничений в городе для общепитов.

Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП, заявила, что основное требование представителей бизнеса — это заменить перчатки для сотрудников на санитайзеры. Кроме того, она отметила, что ношение медицинских перчаток более 5 часов наносит огромный вред рукам.

Также, представители общепитов требуют отменить ограничения по заполняемости фудкортов на 50%. Так как, даже без этих ограничений выручка общепитов города упала на 25-30%.

Все предложения уже переданы в Роспотребнадзор.