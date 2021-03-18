Петербургский врач напомнила горожанам, что побочные эффекты от вакцины "Спутник V" проявляются крайне редко

В Петербурге специалист по вакцинопрофилактике Красногвардейского района рассказала горожанам о возможных побочных эффектах после прививки препаратом " Спутник V".

Многие жители Северной столицы, сделавшие прививку от инфекции коронавируса, не наблюдали у себя никаких побочных явлений. Однако у некоторых петербуржцев наблюдаются такие симптомы, как озноб, вялость и головная боль, а также слабость.

При этом побочные симптомы протекают все равно в облегченной форме.