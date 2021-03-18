За сутки более 18 тысяч петербуржцев проверились на наличие COVID-19

В Петербурге за прошедший день на наличие коронавируса проверилось 18 778 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Кроме того, в городе продолжают успешно функционировать волонтерские организации и Единая региональная информационно-справочная служба. Так, по номеру «122» можно задать любой вопрос, связанный с инфекцией коронавируса.

В России за минувшие сутки выявлено 8 998 новых инфицировании вирусом COVID-19. Последние две недели этот показатель держится примерно на одном уровне. В Петербурге последние две недели показатель суточного прироста держится в пределах одной тысячи случаев.