Госпитализации «ковид-пациентов» выросли на 45% за минувшие сутки

За минувшие сутки в Петербурге выросло количество госпитализаций пациентов с диагнозами COVID-19 и внебольничная пневмония. По сравнению с показателями прошлой недели рост составил 45%.

Последний месяц в городе наблюдается нестабильная тенденция спада второй волны вируса COVID-19 среди взрослого населения Петербурга. При этом число активно больных коронавирусом снизилось за прошедшую неделю на 14,8%.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о Межведомственном координационном совете по борьбе с «ковидом», на совещании которого сообщили о высокой вероятности возникновения новой вспышки инфицирований.