В Петербурге наблюдается высокая вероятность заражения вирусом COVID-19

В Петербурге возрос риск заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает межведомственный городской совет по противодействию распространения вируса COVID-19.

«Вероятность нового роста заболеваемости… расценивается как высокая. Массовая вакцинация при условии активного участия жителей города позволит справиться с распространением новой коронавирусной инфекции и предотвратить третью волну эпидемии», — отмечают в петербургском совете.

При этом показатели ежедневного прироста за минувшие сутки являются средними. Последние две недели в городе суточный прирост держится на отметке до 1 000 случаев инфицирований.