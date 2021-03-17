В Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации из-за дефицита "Спутника V"

Петербургский Комитет по здравоохранению сообщил о закрытии четырех пунктов вакцинации. Временно прекратили принимать граждан точки прививок, расположенные в торговых центрах города. Причиной закрытия стал дефицит первого компонента препарата «Спутник V».

Так, в городе перестали работать пункты вакцинации в ТЦ «Сити Молл», «Жемчужная плаза», «Маршал» и «Европолис». Всего в Петербурге было 8 прививочных пунктов, поэтому без очереди можно вакцинироваться в четырех оставшихся пунктах, расположенных в ТЦ «Невский центр», «Охта Молл», а также в «Гранд Каньоне» и ТЦ «Леруа Мерлен».

Кроме того, более 100 прививочных пункта успешно функционируют в медицинских учреждениях. Однако в отличие от ТЦ здесь необходимо предварительно записаться на вакцинирование.