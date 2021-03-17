За весь период пандемии скончались 26 работников Эрмитажа

Главный музей Северной столицы почтили память погибших от инфекции коронавируса сотрудников. Интеллигентная изоляция в музее началась ровно год назад – 17 марта 2020 года. Тогда музей прекратил принимать посетителей и на протяжении четырех месяцев работал онлайн.

За весь период пандемии, вызванной вирусом COVID-19, в музее скончалось 26 сотрудников. среди них были инженеры, реставраторы, научные сотрудники и музейные смотрители, а также сотрудники службы безопасности. Их память почтили видеозаписью с именами и фотографиями погибших коллег.

На данный момент Эрмитаж работает в штатном режиме.