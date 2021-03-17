Спикер петербургского ЗакСа возглавил региональный комитет по проведению праймериз «Единой России»

На брифинге в Мариинском дворце председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров рассказал о предстоящих выборах в Госдуму. Заседание состоялось в среду, 17 марта.

Так, стало известно, что спикер Законодательного собрания Петербурга возглавил региональный оргкомитет по проведению праймериз «Единой России». Кроме того, председатель сообщил о намерении лично присутствовать на праймериз, которое состоится с 24 по 30 мая.

Вместе с Вячеславом Макаров в состав оргкомитета вошли Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета, а также Майя Пильдес, председатель совета гимназии №56.