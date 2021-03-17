За прошедшие сутки почти 19 тысяч петербуржцев сдали тесты на «ковид»

За минувший день в Петербурге 18 778 человек обследовались на наличие коронавируса. Данные о проведенных тестах сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, данные на 17 марта по работе волонтерских служб и информационных порталов говорят об успешном функционировании городских служб. Так, в Единой региональной информационно-справочной службе, занимающейся вопросами о вирусе COVID-19, поступило 14 507 вызовов за весь период работы. Петербуржцы могут ежедневно обращаться в службу по номеру 122.

В Петербурге продолжают успешно функционировать волонтерские центра. С начала октября более тысячи петербуржцев получили аккредитацию волонтера, а 188 тысяч жителей города на Неве получили гуманитарную помощь.