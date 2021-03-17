За минувшую неделю количество петербуржцев, заразившихся «ковидом», выросло на 243%

Праздничные гуляния снова вызвали прирост инфицирований вирусом COVID-19 среди петербуржцев. Так, за минувшую неделю количество заболевших выросло на 243%. Об этом сообщают в Смольном.

Администрация города напоминает, что такое явление абсолютно нормальное, так как недавно прошли масленичные гуляния. Ранее были зафиксированы подобны приросты после празднований 23 февраля и 8 марта.

Примечательно, что в Петербурге продолжает снижаться количество «активно» зараженных, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Однако уровень госпитализаций все еще высок.