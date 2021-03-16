Специалист рассказал, зачем прививаться от «ковида» тем, кто уже им переболел

Андрей Иванов, ведущий специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, рассказал, зачем и кому нужно прививаться от коронавирусной инфекции. Также Иванов отметил, что прививку должны сделать и те, кто уже перенес болезнь.

Специалист объяснил это тем, что после болезни формируется иммунитет, но он не долговечен. Поэтому необходимо делать прививку, которая сформирует выработку факторов иммунной защиты в отношении всех разновидностей вируса.

Также отмечается, что в случае, если человек не вакцинируется, то он может заболеть «ковидом» повторно.