В ТЦ «Маршал» закрыли пункт вакцинации от коронавируса

В петербургском ТЦ «Маршал», расположенном на Северном проспекте закрыли пункт вакцинации от вируса COVID-19. Причиной закрытия пункта стала низкая посещаемость по этому адресу.

Известно, что пункт вакцинации в ТЦ «Маршал» работает в Петербурге с 24 февраля. Однако во вторник, 16 марта, точка вакцинации уже не принимает петербуржцев. Ближайшей к ТЦ точкой, где можно привиться от коронавируса, является поликлиника №97, расположенная на улице Кустодиева.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о показателях ежедневного прироста, которые в городе на Неве держаться на отметке до одной тысячи случаев уже вторую неделю.