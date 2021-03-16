Количество заболевших за сутки вирусом COVID-19 все еще держится в Петербурге в пределах тысячи случаев

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 9 393 новых случая заражения инфекцией коронавируса. Об этом сообщает городской Оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

На протяжении всей недели в Северной столице не было зафиксировано ежедневного прироста заболевших более, чем на тысячу человек. Показатель менее 1000 держится уже вторую неделю. Кроме того, известно о 10 644 пациентах, выздоровевших и победивших COVID-19. За минувшие сутки в городе на Неве скончалось 433 пациента.

На данный момент в стационарах города находятся почти 40 000 петербуржцев. За последний день почти 13 тысяч человек сдали тесты на наличие «ковида».