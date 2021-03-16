Беглов призвал петербуржцев привиться от коронавируса

В ходе радиообращения Александр Беглов заявил, что для третья волна пандемии коронавируса может быть предотвращена лишь посредством формирования коллективного иммунитета и вакцинации.

По словам Беглова, в Петербурге темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Петербурге замедляются. Наиболее важными средствами профилактики распространения коронавируса являются вакцинации, маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. В Северной столице от коронавируса привились более 305 000 граждан. В ближайшее время в город должна прибыть новая крупная партия вакцины. Беглов отметил, что коронавирус не исчез, и призвал петербуржцев прививаться для того, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.