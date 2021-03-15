Медицинский университет им. Павлова оштрафовали за плохое содержание ограды

Петроградский районный суд наложил штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание исторической ограды Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова. Представители университета обязались поднять опрокинутую конструкцию и в ближайшее время провести ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Известно, что иск был подан представителями КГИОП, которые напомнили, что ограда больницы должна была быть отреставрирована до 16 июня 2019 года, однако работы все еще не проведены.

На данный момент ограда лежит опрокинутая после ДТП двухлетней давности.