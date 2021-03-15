В Петербурге наблюдается снижение ежедневных тестирований на COVID-19

В Северной столице последние дни количество тестирований на наличие коронавируса постепенно снижается. Так, 13 марта более 25 тысяч петербуржцев сделали тесты на «ковид». За минувшие сутки в городе было сделано 11 891 тест. Об этом сообщает оперативный штаб.

Кроме того, в Петербурге продолжают работу волонтерские организации. По горячей линии 8-800-200-34-11 можно получить необходимую помощь каждому петербуржцу. Кроме того, по номеру «122» в Петербурге уже обработано 4021 вызов. По этому номеру можно получить необходимую помощь от Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом.