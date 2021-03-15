В Петербурге количество госпитализированных с коронавирусом пациентов уменьшилось на 14,1%

За прошедшею неделю в Северной столице госпитализировали 2109 пациентов с коронавирусной инфекций. В Смольном сообщили, что неделей раннее количество госпитализированных достигало 2454. Таким образом число госпитализаций уменьшилось на 14,1 процент.

При этом суточный показатель госпитализации взрослых вырос на 4,76 процента. На 307 пациентов, которые впервые обратились к врачам, приходится 374 пациента, которые были госпитализированы за сутки.

В настоящее время в медицинских учреждениях Петербурга для пациентов с коронавирусом свободны 1935 коек, что составляет 30,4% от всего коечного фонда. Данная информация была предоставлена в отчете от 14 марта межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.