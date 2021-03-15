Во время сжигания чучела Масленицы на петербуржцев посыпался горящий пепел

Празднование Масленицы принесло жителям Северной столицы убытки.

Вечером в воскресенье, 14 марта, во время сжигания чучела Масленицы, толпу осыпало горящим пеплом. Празднование проходило на Масляном лугу в ЦПКиО на Елагином острове. Пепел задел людей, которые наблюдали за зрелищем со стороны катка. О неприятностях, доставленных празднованием Масленицы, петербуржцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», поделившись видео с празднования.

Жительница Петербурга, присутствовавшая на праздновании, рассказала о том, что пепел прожег ей капюшон куртки. Фотографию прожжённой куртки женщина опубликовала во «ВКонтакте». Автор выразила беспокойство по поводу того, что кто-то из присутствовавших мог пострадать, получив ожоги.