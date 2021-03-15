За неделю в Петербурге количество коронавирусных больных выросло на 9%

За неделю количество граждан, зараженных коронавирусом, в Петербурге выросло на 8,87%. Данная информация была предоставлена сотрудниками межведомственного координационного совета города по борьбе с коронавирусом.

Однако общее количество коронавирусных пациентов, которые находятся в стационарах, уменьшилось на 3,48%, на амбулаторном лечении – на 15,05%. Согласно последним данным, в Петербурге для коронавирусных больных и пациентов с пневмониями развернули 6 756 коек, количество свободных коек составляет 30,2%.

Сообщается, что более 300 000 петербуржцев привились от коронавируса.