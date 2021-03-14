В Петербурге количество инфицирований «ковидом» вышло на плато

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 937 новых случаев инфицирований вирусом COVID-19, а значит прироста не наблюдается. В целом последняя неделя достаточно стабильная по уровню заболеваемости. Он держится в пределах одной тысячи новых пациентов.

Данные на 14 марта предоставил городской оперативный штаб. Известно также, что за весь период пандемии, вызванной инфекцией коронавируса, в Петербурге зафиксировано 380 585 случаев заражения вирусом. При этом зарегистрировано 11 656 летальных случаев. За указанный период победить вирус удалось 329 268 пациентам.