Количество тестов на наличие «ковида», сделанных за сутки в Петербурге, снизилось на 5 тысяч

За минувшие сутки в Северной столице 20 691 человек сдали тесты на COVID-19. Данные предоставил городской оперативный штаб. Однако еще днем ранее более 25 тысяч петербуржцев проверились на наличие вируса в организме.

С начала октября 2020 года в Петербурге 183 315 человек получили гуманитарную помощь. Волонтеры продолжают доставлять продуктовые наборы пенсионерам, одиноким горожанам, а также малообеспеченным многодетным семьям. Для этого в Петербурге функционирует портал #мывместе, на котором зарегистрировано 1 424 волонтера.

За весь период пандемии во всем мире вирус проник в организмы 119 млн человек. Из них 2,65 млн скончались.