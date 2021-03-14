В Петербурге 215 пациентов с «ковид» находятся на ИВЛ

Межведомственный координационный совет по противодействию распространения вируса COVID-19 в Петербурге сообщил о 215 пациентах, находящихся на искусственной вентиляции легких.

«Доля тяжелых больных в стационарах составляет 26%», — отмечают в Смольном.

Кроме того, показатели текущей недели показывают прирост заболеваемости по сравнению с данным за предыдущую неделю. Прирост при сравнении 13 марта и 6 марта составил 9%.

После появившейся информации о перебоях с поставками первого компонента вакцины «Спутник V» Александр Беглов заверил, что на новой рабочей неделе препараты прибудут в медучреждения.